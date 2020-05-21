Раскрыты детали запуска транспорта в Украине в условиях ослабленного карантина

Об этом пишут Вести.

Как известно, уже 22 мая в Украине заработает весь наземный транспорт, с 25 мая - метрополитен, с 1 июня - железная дорога, с 15 июня - авиасообщение.

Но жизнь все равно больше не будет прежней, поскольку в транспорте будут действовать различные ограничения.

В наземном транспорте разрешат перевозить пассажиров строго по сидячим местам. Не решен вопрос с повышением тарифов среди частных перевозчиков, которые утверждают, что работают в убыток.

Украинцев также предупреждают, что транспорт будет курсировать по плавающему графику.

«Полная загрузка маршрутов будет только в час пик, чтобы вывести людей на работу и домой. А вот днем интервал будет намного больше, потому что возить в это время, как правило, нам некого», — предупредил глава Ассоциации перевозчиков Киевщины Алексей Павленко.

По словам экспертов, цены на проезд могут повысить уже после того, как запустят наземный транспорт с целью покрытия убытков среди перевозчиков.

«У них очень большие затраты из-за простоя и ограничений. Поэтому если даже в первые дни стоимость проезда они оставят на прежнем уровне, то со временем все-таки попытаются поднять цены на 30-50%. И как показывает практика, рычагов воздействия на тех участников рынка, которые ранее повышали стоимость проезда без всякого согласования, у властей нет», — уверяет Станислав Гвоздиков.

Метрополитен, вероятно, будет работать в обычном режиме, хотя у властей была идея открывать его только утром и вечером.

«Мы сейчас ждем соответствующего документа от правительства. Планируется, что метро будет открыто в обычном режиме, но со строгим соблюдением масочного режима. В этом плане мы надеемся на тесное сотрудничество с полицией. Мы проводим усиленную дезинфекцию как составов, так и платформ и всех поверхностей, с которыми контактируют люди. Очень надеемся, что люди будут пользоваться метро только в случаях крайней необходимости, а те, кто может работать из дому, продолжат это делать», — заявила в комментарии журналистам спикер столичного метрополитена Наталья Макогон.

Добавим, что с 1 июня в Украине возобновляются пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем направлении. Эту информацию уже подтвердил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

В поездах "Укрзализныци" будут действовать похожие ограничительные меры: скрининг и наличие медицинских масок.

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