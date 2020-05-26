Один з останніх днів в травні буде володіти сатанинською енергетикою, тому українцям слід бути обережними

Про це в коментарі журналістам розповіла астролог Людмила Булгакова, передають Факти.

За її словами, сьогодні, 26 травня, не можна приймати рішення на авось, і українцям потрібно прораховувати ризики.

Що стосується запуску нових проектів, то їх краще відкласти, якщо є незакінчені справи.

У середу, як стверджує астролог, замість активних дій варто спостерігати і аналізувати, а в четвер, 28 травня, можна спілкуватися з керівництвом і домогтися підвищення заробітної плати.

Людмила Булгакова також додала, що 29 травня - ідеальний день, щоб легко завершити розпочаті раніше справи, а в суботу очікується "день сатанинської енергетики", і для того, щоб сили зла не вплинули на внутрішній світ українців, слід максимально скоротити спілкування з зовнішнім світом.

"…31 травня… будь-які професійні проекти приречені на успіх… вдалий день для ділових переговорів – партнери легко знайдуть спільну мову і охоче будуть йти назустріч один одному… ідеальний день для церемонії одруження", – підсумувала астролог в спілкуванні з журналістами.

Також раніше ми називали три знака зодіаку, яким нечувано пощастить у червні. За прогнозом астролога Павла Глоби, перший місяць літа принесе тельцям, левам і скорпіонам "матеріальну компенсацію".

Зірки будуть супроводжувати тим тельцям. Якщо все зробити правильно, то гроші поллються річкою. При цьому, як розповідає Глоба, поки Тельці впевнено крокують до просування по службі, за їх спиною плетуть інтриги. Їм потрібно проявити пильність і обережність по відношенню до колег.

У дів в червні з'явиться надлишок грошей, які можна пустити на новий гардероб, ремонт або розваги. Але у всьому потрібно бути зосередженим, щоб уникнути авантюр.

У скорпіонів в червні з'являться нові проекти, які можуть принести їм прибуток. Головна умова - робота в команді. Астролог Павло Глоба стверджує, що потрібно довіряти колегам і тоді ці люди приречені на успіх.

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