Один из последних дней в мае будет обладать сатанинской энергетикой, поэтому украинцам следует быть осторожными

Об этом в комментарии журналистам рассказала астролог Людмила Булгакова, передают Факты.

По ее словам, сегодня, 26 мая, нельзя принимать решения на авось, и украинцам нужно просчитывать риски.

Что касается запуска новых проектов, то их лучше отложить, если есть незаконченные дела.

В среду, как утверждает астролог, вместо активных действий стоит наблюдать и анализировать, а в четверг, 28 мая, можно общаться с руководством и добиться повышения заработной платы.

Людмила Булгакова также добавила, что 29 мая - идеальный день, чтобы легко завершить начатые ранее дела, а в субботу ожидается "день сатанинской энергетики", и для того, чтобы силы зла не повлияли на внутренний мир украинцев, следует по максимуму сократить общение с внешним миром.

"…31 мая… любые профессиональные проекты обречены на успех… удачный день для деловых переговоров – партнеры легко найдут общий язык и охотно будут идти навстречу друг другу… идеальный день для церемонии бракосочетания", – подытожила астролог в общении с журналистами.

Также ранее мы называли три знака зодиака, которым неслыханно повезет в июне. По прогнозу астролога Павла Глобы, первый месяц лета принесет тельцам, львам и скорпионам "материальную компенсацию".

Звезды будут сопутствовать тем тельцам. Если все сделать правильно, то деньги польются рекой. При этом, как рассказывает Глоба, пока Тельцы уверенно шагают к продвижению по службе, за их спиной плетутся интриги. Им нужно проявить бдительность и осторожность по отношению к коллегам.

У дев в июне появится излишек денег, которые можно пустить на новый гардероб, ремонт или развлечения. Но во всем нужно быть сосредоточенным, чтобы избежать авантюр.

У скорпионов в июне появятся новые проекты, которые могут принести им прибыль. Главное условие - работа в команде. Астролог Павел Глоба утверждает, что нужно доверять коллегам и тогда эти люди обречены на успех.

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