Один из последних дней в мае будет обладать сатанинской энергетикой, поэтому украинцам следует быть осторожными
Об этом в комментарии журналистам рассказала астролог Людмила Булгакова, передают Факты.
По ее словам, сегодня, 26 мая, нельзя принимать решения на авось, и украинцам нужно просчитывать риски.
Что касается запуска новых проектов, то их лучше отложить, если есть незаконченные дела.
Новая выплата пенсий в Украине, Пенсионный фонд раскрыл все карты: "Со 2 июня начнется..."
Валюха из "Сватов" поразила снимком из бурной молодости, фанаты Пугачевой оценили: "Красотка"
Дана с "Холостяка" ошарашила заявлением после финала шоу: "Он поймёт, что Даша..."
Украинцам снова пересчитают пенсии, кому предназначена новая надбавка: "По 500 гривен..."
В среду, как утверждает астролог, вместо активных действий стоит наблюдать и анализировать, а в четверг, 28 мая, можно общаться с руководством и добиться повышения заработной платы.
Людмила Булгакова также добавила, что 29 мая - идеальный день, чтобы легко завершить начатые ранее дела, а в субботу ожидается "день сатанинской энергетики", и для того, чтобы силы зла не повлияли на внутренний мир украинцев, следует по максимуму сократить общение с внешним миром.
"…31 мая… любые профессиональные проекты обречены на успех… удачный день для деловых переговоров – партнеры легко найдут общий язык и охотно будут идти навстречу друг другу… идеальный день для церемонии бракосочетания", – подытожила астролог в общении с журналистами.
Также ранее мы называли три знака зодиака, которым неслыханно повезет в июне. По прогнозу астролога Павла Глобы, первый месяц лета принесет тельцам, львам и скорпионам "материальную компенсацию".
Звезды будут сопутствовать тем тельцам. Если все сделать правильно, то деньги польются рекой. При этом, как рассказывает Глоба, пока Тельцы уверенно шагают к продвижению по службе, за их спиной плетутся интриги. Им нужно проявить бдительность и осторожность по отношению к коллегам.
У дев в июне появится излишек денег, которые можно пустить на новый гардероб, ремонт или развлечения. Но во всем нужно быть сосредоточенным, чтобы избежать авантюр.
У скорпионов в июне появятся новые проекты, которые могут принести им прибыль. Главное условие - работа в команде. Астролог Павел Глоба утверждает, что нужно доверять коллегам и тогда эти люди обречены на успех.
Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.
Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.
Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, у которых улучшится жизнь в 2020 году.