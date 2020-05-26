Радянський та грузинський співак Вахтанг Кікабідзе висловився щодо агресії Росії в Україні





Співак впевнений, що народ РФ не варто звинувачувати в злочинах Путіна. Як передає Politeka.net , свій коментар він дав в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)Співак впевнений, що народ РФ не варто звинувачувати в злочинах Путіна.

"Політика і народ – різні речі. У мене лежить багато листів із запрошеннями з різних міст, люди кажуть: "Це ж Путін, це не ми". Весь час запрошують. Але, не можна співати тим людям, які тебе хочуть побити, маю на увазі – політикам. Якщо зайшов до тебе танк з якимось прапором, то в цю країну ти не повинен їхати співати й розважатися. Думаю, що історія все розставить на свої місця", – заявив артист.

Крім того, він упевнений, що політика РФ щодо України є помилковою.

"Рейтинг Путіна і далі впаде. Неправильна політика. Росія – величезна, красива, гостинна країна, населена чудовими людьми, читає, з прекрасним мистецтвом – чому вони якимось сусідам доставляють незручності? Ви – немаленька країна і з вами так не можна розмовляти. З нами (Грузією - ред.) можна ­– нам нікуди дітися, але це величезний гріх. Я з 2008 року ні в одному місті (РФ - ред.) не був», – заявив Кікабідзе.

Раніше український співак Віктор Павлік озвучив свою думку про президента РФ.

За його словами, ще по приходу Путіна до влади, він йому симпатизував, але через деякий час і з-за конфлікту двох країн Павлик свою думку змінив:

"Зовні Путін був симпатичний, спортивний, підкований. Чого не скажеш про нього сьогодні. Не можу зрозуміти, як такий чоловік, який імпонував усім, мені в тому числі, міг стати таким брудним, злим, сатанинським і перетворитися в диявола", - висловився співак.



