Українці можуть не боятися перезволоження через безперервні дощі, адже найближчим часом в країну прийде потепління, а з ним і випаровування зайвої вологи

Як повідомляють «Українські новини», про це розповіла начальник відділу агрометеорології Тетяна Адаменко. За її словами, дощі, які обрушилися на нашу країну, поклали кінець посусі, що дуже важливо для врожаю.

«Навіть на півдні є деяке пом'якшення під ранніми хлібами - озимими, ранніми яровими... Це дуже важливо для врожаю, оскільки зараз рослини найбільше потребують вологи. Сподіваюся, що перезволоження не буде, але його не було в Україні давним-давно», - зазначила експерт.

Втім, за її словами, найближчим часом волога випарується, адже в країну прийде помітне потепління. Так, за прогнозом Адаменко, вже на початку липня температура в країні підніметься до звичайних річних показників, а до 10 числа стовпчики термометрів покажуть від +24 до +28 градусів в цілому по країні, та до +30 градусів у південних областях.

За прогнозом синоптиків, періодично в Україні будуть зриватися дощі, але не сильні. Пов'язані опади будуть з циклоном.

Адаменко також зауважила, що такий холодний травень в Україні зафіксовано вперше з 1980 року.

Раніше ми повідомляли про те, що за кілька днів до початку літа в Україні випав сніг. Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, сильний сніг пішов в Карпатах, де снігові надувши місцями досягли 30-40 см. На даний момент в горах дуже погана видимість, а температура повітря опустилася нижче нуля – до -2 градусів. Така погана погода в Карпатах спостерігається вже не перший день. Раніше в мережі писали, що сніжитиме в регіоні початок ще 24 травня.

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