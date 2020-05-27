Активний циклон несе в Україну масу "сюрпризів"

Як передає Politeka.net, про це у своєму особистому Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, активний циклон насувається на територію Україні з сусідньої Туреччини, який зумовить значні дощі.

"Дощі супроводжуватимуться грозами та поривчастим, до сильного, північно-східним вітром. Хіба що завтра вдень східна частина України, Приазов`я та Крим втримаються від серйозних дощів, там або місцями невеликі або й без опадів. Температура повітря трохи змилосердиться і підвищиться: вдень передбачається +15+20 градусів, на Сході аж +20+25 градусі", - зазначила Діденко у своєму прогнозі.

Вона також попередила, що Київ повною мірою відчує на собі наслідки активного циклону. Температура повітря вночі +10+12 градусів, вдень +16+18 градусів та дощитиме, можливі грози.

"Мене часто просять писати про магнітну діяльність Землі. Це не зовсім моя компетенція, проте з доступних джерел можу повідомляти. Поки що - якихось потужних магнітних бур не видно, ситуація спокійна. На самопочуття, особливо у кого серцево-судинні проблеми, скоріше, завтра чи вже сьогодні, вплине зниження атмосферного тиску внаслідок візиту активного циклону", - резюмувала Діденко в своєму Facebook.

Раніше ми розповідали про те, що в Україну скоро повернеться тепло. За словами синоптика Тетяни Адаменко, найближчим часом волога випарується, адже в країну прийде помітне потепління.

Так, за прогнозом професійного синоптика, вже на початку липня температура в Україні підніметься до звичайних річних показників, а до 10 числа стовпчики термометрів покажуть від +24 до +28 градусів в цілому по країні, та до +30 градусів у південних областях.

Нагадаємо, травень зіпсує українцям весь день, Україну накриють грози: невтішний прогноз.

Як повідомляла Politeka, літо скасовується: погода продовжить грати з українцям, про що можна забути.

Також Politeka писала, що погода в Україні остаточно злетіла з котушок, кучугури ростуть: фото травневого снігу.