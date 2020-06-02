Українська співачка Ірина Федишин висловилася про гастролі колег в РФ

Свою думку вона висловила в чаті з українцями, який проводив "Главред" у 2018 році.



За її словами, артисти ні в якому разі не повинні залишатися поза політикою особливо зараз, коли в країні склалася така ситуація.

"Я думаю, що артист повинен заявляти свою громадянську позицію. Тому що артист — це громадянин держави. Тим більше, коли наша країна опинилася в стані війни, залишати в стороні — просто неправильно. Артист — це народна професія. Він співає для людей. А виходи до людей і фальшивити їм — це не правильно, не щиро, так не повинно бути", - зазначила співачка.

Крім того, вона впевнена, що українські артисти, які виступають в РФ повинні понести покарання.

"На мій погляд, карати таких (тих, хто їздить у РФ - ред.) артистів все-таки потрібно. Але як — треба добре подумати. Як мінімум, напевно, треба штрафувати на гонорар, зароблений там", - зазначила Федишин.

До речі, російська співачка Лоліта Мілявська вважає, що Україна сама віддала Крим росіянам

Раніше Лоліта Мілявська заявила, що вважає Крим українським "в душі". Однак тепер співачка стверджує, ніби сенс її слів спотворили в ЗМІ.

"Стався викид, нібито я визнала Крим. Я не висловлювалася ні за, ні проти. Я сказала одну фразу: «Мені не важливо, які зелені чоловічки були, лише б не вбивали». Я не вимовляла слово «анексія»", - зазначила Лоліта Мілявська.

Знаменитість зізналася, що після своєї заяви потрапила на запеклу критику з боку жителів Росії. Тепер вона вирішила відійти від політичних питань і відноситься до окупації Криму нейтрально.

"Мене, коли запитують, чий Крим, я відповідаю: «Мій». Чому я повинна втручатися в політику, на якому заробляються величезні гроші?", - обурилася Лоліта.

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