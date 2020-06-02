Украинская певица Ирина Федишин высказалась о гастролях коллег в РФ

Свое мнение она выразила в чате с украинцами, который проводил "Главред" в 2018 году.



По ее словам, артисты ни в коем случае не должны оставаться вне политики особенно сейчас, когда в стране сложилась такая ситуация.

"Я думаю, что артист должен заявлять свою гражданскую позицию. Потому что артист — это гражданин государства. Тем более, когда наша страна оказалась в состоянии войны, оставлять в стороне — просто неправильно. Артист — это народная профессия. Он поет для людей. А выходы к людям и фальшивить им — это не правильно, не искренне, так не должно быть", - отметила певица.

Кроме того, она уверена, что украинские артисты, которые выступают в РФ должны понести наказание.

"На мой взгляд, наказывать таких (тех, кто ездят в РФ - ред.) артистов все-таки нужно. Но как — надо хорошо подумать. Как минимум, наверное, надо штрафовать на гонорар, заработанный там", - отметила Федишин.

К слову, российская певица Лолита Милявская считает, что Украина сама отдала Крым россиянам

Ранее Лолита Милявская заявила, что считает Крым украинским "в душе". Однако теперь певица утверждает, будто смысл ее слов исказили в СМИ.

"Произошел вброс, якобы я признала Крым. Я не высказывалась ни за, ни против. Я сказала одну фразу: «Мне не важно, какие зеленые человечки были, лишь бы не убивали». Я не произносила слово «аннексия»", - отметила Лолита Милявская.

Знаменитость призналась, что после своего заявления попала по яростную критику со стороны жителей России. Теперь она решила отстраниться от политических вопросов и относится к оккупации Крыма нейтрально.

"Меня, когда спрашивают, чей Крым, я отвечаю: «Мой». Почему я должна вмешиваться в политику, на которой зарабатываются огромные деньги?", - возмутилась Лолита.

Напомним, США предложили Украине план по возвращению Донбасса.

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