Лідер української рок-групи Kozak System Іван Леньо жорстко висловився про жителів Донбасу

Він вважає, що жителів Донбасу необхідно позбавити громадянства України.

Таку заяву 2018 року він зробив в інтерв'ю програми "Рандеву" на "5 каналі", прокоментувавши інцидент в травні в Луганську, коли місцеві жителі співали російські пісні (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

" Я впевнений, що потрібно заборонити їм (жителям Донбасу - прим.ред.) бути громадянами України. Адже як продовжувати українцям жити разом з такими людьми, які співають про російських офіцерів?", - заявив Леньо.

Музикант також виступив проти того, щоб "саме ці люди обирали українську владу".

Також раніше повідомлялося, що Іван Леньо розповів, як врятувати Україну від Росії. На його думку, кордон України з Росією до кінця війни повинен бути закритим для всіх росіян.