Зірка 90-х, співак і музикант Юрко Юрченко зробив несподівану заяву про майбутнє України
Так, він не приховує, що його запрошували в політику. Артист вважає, що у нього є реальні шанси очолити країну, що правда, в разі згоди він обіцяє тотальний терор.
Як зазначив Юрченко в своєму інтерв'ю 2018 року проекту "Гараж" на YouTube-каналі Zik, він призведе до Верховної Ради ветеранів Донбасу і буде контролювати кожен крок нардепів, а збере навколо себе "хороших людей", які будуть робити реальне добро для громадян його улюбленої країни, передає Антикор.
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Він згадав, що його запрошували в Раду, але він відповів категоричною відмовою.
"Верховна Рада настільки вже себе скомпрометувала, що зараз вже немає різниці, хто ти, як ти - проходить той, в кого вірять. Вони прийшли до мене, запросили в дуже дорогий ресторан… Кажу їм: "Ви з глузду з'їхали?" А вони мені: "Юра, крім тебе нікого немає". А я ж розумію: "Ага, ви шукайте дурня, в якого повірять".
Музикант заявив, що якби він прийшов до політики, то в країні буде тільки гірше і почалося б масштабне розкрадання. Звичайно, все це було сказано в гумористичному ключі, а сам артист не приховував, що лише жартує.
"Чому я можу піти на вибори? Я дуже люблю свою країну. Я, с*ка, не дам нікому вкрасти, я приведу всіх АТОшників у Верховну Раду і буду контролювати кожен крок кожного пі**раса. Не пушу у Верховну Раду жодного мудака. Я буду гірше. Я вкраду. У мене є борги, парканчик поставлю (сміється). Я трохи вкраду. Завжди про це кажу - трохи. Багато мені не треба. Музикантом я стільки не зароблю, мені стільки не платять. Якихось 100 тисяч баксів, цього достатньо. Але далі вам піз**ц. Всім піз**ц", - підкреслив він.
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