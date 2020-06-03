Зірка 90-х, співак і музикант Юрко Юрченко зробив несподівану заяву про майбутнє України

Так, він не приховує, що його запрошували в політику. Артист вважає, що у нього є реальні шанси очолити країну, що правда, в разі згоди він обіцяє тотальний терор.

Як зазначив Юрченко в своєму інтерв'ю 2018 року проекту "Гараж" на YouTube-каналі Zik, він призведе до Верховної Ради ветеранів Донбасу і буде контролювати кожен крок нардепів, а збере навколо себе "хороших людей", які будуть робити реальне добро для громадян його улюбленої країни, передає Антикор.