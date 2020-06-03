Звезда 90-х, певец и музыкант Юрко Юрченко сделал неожиданное заявление о будущем Украины

Так, он не скрывает, что его приглашали в политику. Артист считает, что у него есть реальные шансы возглавить страну, что правда, в случае согласия он обещает тотальный террор.

Как отметил Юрченко в своем интервью 2018 года проекту "Гараж" на YouTube-канале Zik, он приведет в Верховную Раду ветеранов Донбасса и будет контролировать каждый шаг нардепов, а вокруг себя соберет "хороших людей", которые будут делать реальное добро для граждан его любимой страны, передает Антикор.