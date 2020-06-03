Звезда 90-х, певец и музыкант Юрко Юрченко сделал неожиданное заявление о будущем Украины
Так, он не скрывает, что его приглашали в политику. Артист считает, что у него есть реальные шансы возглавить страну, что правда, в случае согласия он обещает тотальный террор.
Как отметил Юрченко в своем интервью 2018 года проекту "Гараж" на YouTube-канале Zik, он приведет в Верховную Раду ветеранов Донбасса и будет контролировать каждый шаг нардепов, а вокруг себя соберет "хороших людей", которые будут делать реальное добро для граждан его любимой страны, передает Антикор.
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Он вспомнил, что его когда-то приглашали в Раду, но он ответил категорическим отказом.
"Верховная Рада настолько себя уже скомпрометировала, что сейчас уже нет разницы, кто ты, как ты - проходит тот, в кого верят. Они пришли ко мне, пригласили в очень дорогой ресторан… Говорю им: "Вы с ума сошли?" А они мне: "Юра, кроме тебя нет никого". А я ведь понимаю: "Ага, вы ищите дурачка, в которого поверят".
Музыкант заявил, что если бы он пришел в политику, то в стране будет только хуже и началось масштабное воровство. Конечно, все это было сказано в юмористическом ключе, а сам артист не скрывал, что лишь шутит.
"Почему я могу пойти на выборы? Я очень люблю свою страну. Я, с*ка, не дам никому украсть, я приведу всех АТОшников в Верховную Раду и буду контролировать каждый шаг каждого пи**раса. Не пушу в Верховную Раду ни одного мудака. Я буду хуже. Я украду. У меня есть долги, заборчик поставлю (смеется). Я чуть-чуть украду. Всегда об этом говорю - чуть-чуть. Много мне не надо. Музыкантом я столько не заработаю, мне столько не платят. Каких-то 100 тысяч баксов, этого достаточно. Но дальше вам пиз**ц. Всем пиз**ц", - подчеркнул он.
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