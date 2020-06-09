У Криму початок курортного сезону ознаменувався повною антисанітарією і жахом на пляжах

Фото з кримських курортів з'явилися на сторінці RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. Там повідомляється, що на пляжах вже є люди, але умови для відпочинку просто нестерпні. І опубліковані кадри цілком це підтверджують.

"Температура морської води в районі Алушти і Чорноморського 17 градусів;18 градусів, у районі Феодосії та Севастополя; 19 градусів в Євпаторії. Найтепліша вода в Керченській протоці(20 градусів) і в Азовському морі(22 градуси) Найхолодніше під Кара-Дагом+14 "Такий собі пляж у Судаку", - пише блогер.

Також опубліковано фото з села Фрунзе. Місцеві пляжі більше нагадують смітники своїми горами сміття.

"Село Фрунзе, Сакського району. Курортний сезон ще не почався, а на набережних вже видно сліди відпочиваючих у вигляді гір сміття. Може, то торішні сліди?" – підписані знімки.

Не набагато краще виглядає ситуація і в Ялті. Відпочиваючих там мало, і сміття прибирати також ніхто не поспішає.

Зазначимо, окупанти Криму захоплюють під забудову дикі пляжі, закривають для відвідування заповідні зони, забудовуючи їх, а тепер добралися і до туристичних перлин півострова.

Раптом виявився закритим підхід до водоспаду Коба-Чаїр в Балаклавському районі. В мережі пишуть, що тепер туди можна потрапити «тільки за бабки».

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