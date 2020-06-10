Міністерством цифрової трансформації України було винесено на загальне обговорення законопроект "Про віртуальні активи"

З моменту публікації проекту багато представників правової сфери, блокчейн-індустрії, а також IT-сектора вже надали свою критику і пропозиції щодо його вдосконалення. Головні питання та суперечки викликала класифікація віртуальних активів на дві категорії. Навіть без проведення глибокого аналізу помітно, що в проекті наявна досить велика кількість неточностей і плутанини формулювань, а трактування правового статусу віртуальних активів, зокрема забезпечених токенів, розмите. Це дає зелене світло проведенню спекуляцій з віртуальними активами в майбутньому. Також висловлювалися побоювання того, що прийняття закону в подібному вигляді дасть абсолютно протилежний ефект і стане гальмівним фактором розвитку ринку інформаційних технологій в Україні.

Представники НДЦ блокчейн-рішень висунули і вже направили ряд своїх зауважень і вважають, що «однобокий погляд на технологію блокчейн і навмисне помилкове визначення віртуального активу як особливого виду майна не дозволяє авторам проекту Закону України «Про віртуальні активи» побачити перспективу використання технології розподіленого реєстру (блокчейн) для операцій з майном, які будуть зрозумілі для бухгалтерського і податкового обліку».

Думку з цього приводу також висловловила глава Блокчейн Асоціації України Наталія Дрік: «Security-ринок в Україні на даний момент не працює. Як саме працювати з «субстанцією» з ознаками security взагалі не зрозуміло, що вимагає в майбутньому опрацювання - як технічного, так і юридичного».

Зі свого боку розробники проекту закону «Про віртуальні активи» оголосили поточну версію неостаточною і заявили, що відкриті до зауважень та пропозицій представників блокчейн спільноти і бізнесу.

Зі спрямованими пропозиціями і зауваженнями НДЦ Блокчейн-рішень можна ознайомитися за посиланням.