Український співак, соліст групи "Агонь" Антон Савлепов зробив несподівану заяву про росіян та українців

На його думку, краще бути на чверть мертвим, ніж росіянином. Відео з відповідним інтерв'ю опублікував на своїй сторінці в Facebook користувач Антон Петруков (щоб переглянути, доскролльте новину до кінця).

За його словами, немає чистокровних українців, адже у багатьох знайдуться родичі в Росії.

"Нещодавно я зі своїм другом зауважив, що за фактом немає чистокровних українців. І в підтвердження моєї теорії мій друг каже: "От мій дід був росіянин, а значить я на чверть теж росіянин". У мене склалася така ситуація – мій дід помер, а значить, і я на чверть мертвий. Але все одно краще бути мертвим (втратити життя прим.ред), ніж бути росіянином. Слава Україні!" – сказав Савлепов.

Також раніше повідомлялося, що один із засновників легендарної рок-групи Pink Floyd Роджер Уотерс заявив, що перемога Евромайдана була спланована Вашингтоном".

Досмотрите до конца. Это абсолютно потрясающе. Gepostet von Anton Petrukov am Dienstag, 31. März 2020

Він також підкреслив, що Росія – "велика і дуже сильна країна". При цьому він почав загрожувати іншим країнам, щоб вони не зв'язувалися з росіянами.

"Я б хотів всьому світу заявити: "Ви хочете почати війну з росіянами? Ви що, божевільні? Ви не знаєте, з ким маєте справу? Росіяни звільнили вас від фашистів ціною життів 20 млн своїх громадян! І ви хочете з ними воювати? Що вони вам поганого зробили? Про що ви взагалі говорите?" - задався він питанням.

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