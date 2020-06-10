Украинский певец, солист группы "Агонь" Антон Савлепов сделал неожиданное заявление о русских и украинцах

По его мнению, лучше быть на четверть мертвым, чем русским. Видео из соответствующем интервью опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Антон Петруков (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, нет чистокровных украинцев, ведь у многих найдутся родственники в России.

"Недавно я со своим другом заметил, что по факту нет чистокровных украинцев. И в подтверждение моей теории мой друг говорит: "Вот мой дед был русский, а значит я на четверть тоже русский". У меня сложилась подобная ситуация – мой дед умер, а значит и я на четверть мертв. Но все равно лучше быть мертвым (потерять жизнь прим.ред.), чем быть русским. Слава Украине!" – сказал Савлепов.

Также ранее сообщалось, что один из основателей легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что победа Евромайдана была "спланирована Вашингтоном".

Досмотрите до конца. Это абсолютно потрясающе. Gepostet von Anton Petrukov am Dienstag, 31. März 2020

Он также подчеркнул, что Россия – "большая и очень сильная страна". При этом он начал угрожать другим странам, чтобы они не связывались с россиянами.

"Я бы хотел всему миру заявить: "Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы не знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 млн своих граждан! И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? О чем вы вообще говорите?" - задался он вопросом.

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