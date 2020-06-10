Украинский певец, солист группы "Агонь" Антон Савлепов сделал неожиданное заявление о русских и украинцах
По его мнению, лучше быть на четверть мертвым, чем русским. Видео из соответствующем интервью опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Антон Петруков (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
По его словам, нет чистокровных украинцев, ведь у многих найдутся родственники в России.
С долларами пора бежать в обменник, эксперт НБУ удивил советом по курсу валют: "Это выгоднее"
Бузова в лифчике и розовом парике осрамилась на сцене, кадры: "Бездарная певичка"
Брошенная любовником Седокова разделась и пустилась во все тяжкие: "Что творит на этой яхте!"
Юная невестка Пугачевой устроила съемку без лифчика, Никита Пресняков не сдержался и перешел на мат: "Это как..."
"Недавно я со своим другом заметил, что по факту нет чистокровных украинцев. И в подтверждение моей теории мой друг говорит: "Вот мой дед был русский, а значит я на четверть тоже русский". У меня сложилась подобная ситуация – мой дед умер, а значит и я на четверть мертв. Но все равно лучше быть мертвым (потерять жизнь прим.ред.), чем быть русским. Слава Украине!" – сказал Савлепов.
Также ранее сообщалось, что один из основателей легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что победа Евромайдана была "спланирована Вашингтоном".
Он также подчеркнул, что Россия – "большая и очень сильная страна". При этом он начал угрожать другим странам, чтобы они не связывались с россиянами.
"Я бы хотел всему миру заявить: "Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы не знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 млн своих граждан! И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? О чем вы вообще говорите?" - задался он вопросом.
Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией
Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма
Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию