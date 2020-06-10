Відомий український письменник Юрій Винничук розповів, що думає про територію Донбасу

Так, він назвав весь Донбас раковою пухлиною України. За його словами, мова йде не тільки про "Л/ДНР". Винничук впевнений, що від нього треба якомога швидше позбутися.

Таку думку він озвучив для журналістів порталу Zbruc.

"Донбас, абсолютно весь, не тільки "Л/ДНР" – це ракова пухлина, якої краще назавжди позбутися", – зазначив письменник.

Він також процитував слова Олеся Гончара:

"Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу – і ту зацькували ... Ні, нехай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитися, увійти в європейську цивілізовану сім'ю... А так ніколи порядку не буде. Буде розбій і вічний шантаж".

Винничук погодився з Гончаром, зазначивши, що жителі Донбасу за окремими винятками ніколи не будуть українцями.

"Донбас буде нас постійно тягнути в совок, в російську мову, "дедываевали", в колорадські стрічки і піонерські загони. Вже зараз окремі донбаські переселенці, які опинилися у Львові або Польщі, ведуть себе як нахабні завойовники, спілкуються принципово російською з обов'язковими матами. На зауваження вибухають агресією, працюючи в службі сервісу, переходять на українську відмовляються, гордо заявляючи, що вони з Новоросії", – зазначив письменник.

Він додав, що тепер бандити з Донбасу "попруть в Галичину скуповувати нерухомість з ще більшим розмахом".

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией

Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию