Епідемія смертельного китайського вірусу не планує відступати з України

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, в Україні зафіксовано рекордну кількість заражених уханьським вірусом.

За інформацією, яку на традиційному брифінгу озвучив глава МОЗ Максим Степанов, за останню добу в Україні офіційно зареєстровано 689 випадків зараження.

За словами профільного міністра, в Україні в цілому від китайського вірусу померли 854 людини (+21 за минулий день), а 13 141 пацієнт (+372) повністю подолали хворобу.

За станом на ранок 11 червня, МОЗ підтвердив 29 070 випадків вірусної інфекції.

"Такого антирекорду у нас ще не було. Навіть у найважчі часи в квітні, коли у нас були досить напружена ситуація, ми всі хвилювалися і стежили за тим, що відбувається, в тому числі в світі. У нас ніколи не було 689 осіб, хворих за один день. Вже протягом тижня ми спостерігаємо підвищену кількість зареєстрованих випадків вірусної хвороби", – заявив Максим Степанов під час брифінгу.

Найбільше випадків зараження смертельними китайським вірусом за останню добу зареєстрували у Львівській області – 125 нових інфікованих, а також Київської – 54, Рівненської області – 53 і в столиці – 91.

Нові цифри свідчать про те, що Україна, можливо, опинилася на порозі нового посилення карантину, а українців чекає повторна самоізоляція.

Раніше ми розповідали, що журналіст Андрій Пальчевський розкрив всю правду про китайський вірус. Він звернувся до президента країни Володимиру Зеленському і заявив, що йому говорять неправду все, починаючи від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

"Вони не роблять тестів на наявність вірусної інфекції, за цим показником Україна взагалі займає останнє місце в Європі. Вони весь час дурять. А далі ось що відбувається: захворіли діти, які, на щастя, легко переносять інфекцію, але є її переносниками. Але дітей кудись дівати треба, інакше з ними доводиться сидіти батькам, які повинні працювати, забезпечувати родини", - пояснив Андрій Пальчевський.

За словами Пальчевського, через малу кількість тестування інші країни не поспішають з відкриттям кордонів з Україною.

Нагадаємо, карантин можуть посилити: термінове заяву санлікаря Ляшко, «завтра-післязавтра…».

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