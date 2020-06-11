Народний артист України Віталій Білоножко висловився про війну на Донбасі

За його словами, одна з головних проблем в Україні — це російська агресія. На нашу країну напали чужі люди, які називають себе братами і вбивають українців.

Про це він сказав 2018 року в ефірі 112 Україна. При цьому окупантів він назвав "монстрами ватяними" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, через війну на Донбасі може розпочатися третій Майдан, і поки військові дії не закінчаться перемогою України, проблеми не вирішаться.

"Чому третій Майдан можливий? Тому що йде безглузда окопна війна, яка ніяк не може закінчитися. Але ми повинні перемогти. На нас напали. До нас так звані брати прийшли і вбивають нас. Не брати вони, а чужі люди. Монстри ватяні. Поки ця війна не закінчиться перемогою України, навряд чи проблеми будуть вирішені. Одні будуть наживатися на війні, інші — гинути", зазначив Білоножко.

"Одна з головних проблем — щоб кремлівський цар або князь, або кліщ відчепився від України", — додав він.

Білоножко переконаний, що люди вийдуть на третій Майдан через несправедливість і невиконані обіцянки.

"На протестах вже не буде хлопців-активістів. Замість них повернуться зрілі воїни, загартовані розривами куль і снарядів", — підкреслив народний артист України.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворилася українська мова.

Як повідомляла Politeka, Капранов різко пройшовся по мовному закону.

Також Politeka писала, що режисер Перехрест закликав знищити Росію.