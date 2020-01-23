Венеціанська комісія розкритикувала український закон "Про державну мову", а відомий письменник Віталій Капранов порадив їм "йти до біса"
Таку заяву Віталій Капранов зробив для журналістів видання Обозреватель.
Письменник нагадав про нещодавнє вбивство на Донбасі україномовного активіста Артема Мірошниченка, а також вбивство композитора Ігоря Білозіра у Львові.
"Треба розуміти, що за російську мову у нас на вулиці не вбивають, а за українську – вбивають. Тому, сидячи у Венеції з видом на Венеціанську затоку, дуже легко давати рекомендації. Ми вам порадимо, як вам там жити...", - підкреслив Віталій Капранов.
MARUV приголомшила нічним відпочинком в прозорій сукні: "Як морська сирена"
«Може закінчитися зміною влади»: в Україні назріває бунт через важливу реформу
Колишнього чоловіка Собчак кинули перед весіллям, стали відомі пікантні деталі: «Максим любив..»
Роздягнена екс-ВІА Гра задерла ноги і застигла в пікантній позі: "Кокоси ми вже бачили"
За його словами, раз він не є політиком, то може плюнути на Венеціанську комісію і сказати: "Ідіть до біса".
"Коли у нас буде, як у вас, ми сядемо з вами, закурим гарну сигару і поговоримо про абстрактні речі – про захист меншин. Заодно розберемося, хто такі меншини, чи може вважатися мовною меншиною, наприклад, російськомовне населення", – сказав Капранов.
Також раніше повідомлялося, що відомий український актор Антін Мухарський, який був радником міністра культури України, висловився про мовну дискримінацію в Україні.
"А ви пробували, панове, народившись у російськомовній родині в Києві, Харкові, Одесі чи Дніпрі перейти у школі на українську мову? Відазу: ги-ги-ги, тупой сєлюк, жлоб, дебіл, чмо, казьол, утирок... В школі таке цькування мало хто витримає, запам'ятавши на все життя, що українська - то небезпека бути підданим обструкції, стати посміховиськом, парією, чумним чи прокаженим, відторгнутим соціумом та колективом. ", - заявив Мухарський.
Нагадаємо, Ірма Вітовська попередила українців про небезпеку російськомовних фільмів
Також Politeka писала, телеведучий Суханов, що втік з РФ заступився за Україну