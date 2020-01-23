Венеціанська комісія розкритикувала український закон "Про державну мову", а відомий письменник Віталій Капранов порадив їм "йти до біса"

Таку заяву Віталій Капранов зробив для журналістів видання Обозреватель.

Письменник нагадав про нещодавнє вбивство на Донбасі україномовного активіста Артема Мірошниченка, а також вбивство композитора Ігоря Білозіра у Львові.

"Треба розуміти, що за російську мову у нас на вулиці не вбивають, а за українську – вбивають. Тому, сидячи у Венеції з видом на Венеціанську затоку, дуже легко давати рекомендації. Ми вам порадимо, як вам там жити...", - підкреслив Віталій Капранов.

За його словами, раз він не є політиком, то може плюнути на Венеціанську комісію і сказати: "Ідіть до біса".

"Коли у нас буде, як у вас, ми сядемо з вами, закурим гарну сигару і поговоримо про абстрактні речі – про захист меншин. Заодно розберемося, хто такі меншини, чи може вважатися мовною меншиною, наприклад, російськомовне населення", – сказав Капранов.

Також раніше повідомлялося, що відомий український актор Антін Мухарський, який був радником міністра культури України, висловився про мовну дискримінацію в Україні.