До цього потрібно бути готовими

Українці можуть знову піти на карантин, якщо ситуація з вірусом буде погіршуватися

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає «112». За його словами, Кабмін готовий посилити карантин, якщо кількість людей, хворих китайським вірусом, буде сильно зростати в 10 і більше областях. При такій ситуації буде прийнято рішення про посилення карантинних заходів.

За словами прем'єра, сьогодні в Україні є області, в яких складна ситуація з вірусом, і вони досі не перейшли на другий етап ослаблення карантину.

«Ми сьогодні працюємо дуже щільно з регіонами, де відбувається погіршення ситуації, це відносне погіршення, тому що кожен день ми бачимо коливання», - заявив Шмигаль, додавши, що рішення щодо посилення заходів приймаються зараз на місцях.

Прем'єр поспішив заспокоїти українців, зазначивши, що поки що уряд не має наміру скасовувати пом'якшення карантину.

Як відомо, у четвер, 11 червня, був зафіксований новий антирекорд за кількістю нових хворих. За день було виявлено 689 нових випадків. Саме тому знову стали обговорюватися шляхи вирішення цієї ситуації.

На даний момент в Україні 29070 хворих уханьским вірусом. Кількість хворих постійно зростає.

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