Украинцы могут снова уйти на карантин, если ситуация с вирусом будет ухудшаться
Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «112 Украина». По его словам, Кабмин готов ужесточить карантин, если количество людей, заболевших китайским вирусом, будет сильно расти в 10 и более областях. При такой ситуации будет принято решение об ужесточении карантинных мер.
По словам премьера, сегодня в Украине есть области, в которых сложная ситуация с вирусом, и они до сих пор не перешли на второй этап ослабления карантина.
«Мы сегодня работаем очень плотно с регионами, где происходит ухудшение ситуации, это относительное ухудшение, потому что каждый день мы видим колебания», - заявил Шмыгаль, добавив, что решение по ужесточению мер принимаются сейчас на местах.
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Премьер поспешил успокоить украинцев, отметив, что пока правительство не намерено отменять смягчение карантина.
Как известно, в четверг, 11 июня, был зафиксирован новый антирекорд по количеству новых больных. За день было выявлено 689 новых случаев. Именно поэтому вновь стали обсуждаться пути решения этой ситуации.
Всего на данный момент в Украине 29070 больных уханьским вирусом. Количество больных постоянно растет.
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