Професор КНУ імені Тараса Шевченка Петро Масляк розкритикував людей, які не хочуть вчити рідну мову



Як передає Politeka.net, свою думку він озвучив на сторінці в Facebook.



"Чому всі розвинені держави світу для отримання громадянства ввели іспит на знання державної мови? Чому найрозвиненіші з них до нього додали ще й іспити на знання історії і географії своєї країни. Чому? Нічого робити? Вони чогось не розуміють, чи навпаки?", - дивується професор, але тут же знаходить пояснення.

"Все абсолютно просто. Чоловік, який не здатний засвоїти державну мову країни, в якій живе або збирається в ній жити є деб**ьним. А де**ли ніде не потрібні. Крім, звичайно, пострадянських країн. СРСР в останні роки його існування, навіть газета "Правда" називала "Країною дурнів", дослівно - "Країна дурнів", - зазначив він.

За його словами, "нормальні країни зараз намагаються максимально віддалиться від Росії".

"Московська мова саме і є інструментом дебілізації сусідів. Для цього використовується "п'ята колона" з її гаслом "для дурнів", "а яка різниця". А тим країнам, які успішно розвиваються, наприклад, Казахстан і Азербайджан, ця "різниця" вже зрозуміла настільки, що вони йдуть на великі витрати, щоб терміново замінити навіть алфавіт з московського на латинське", - вважає професор.

Також він підкреслив, що Закон про мову наразі потрібен для України, і міняти його не варто.

Раніше французький співак Поль Манондіз висловив свою думку про Україну й українською мовою.

За його словами, Україна - ще зовсім молода країна, до того ж вільна. Мовне питання існує лише тимчасово, у майбутньому країна неодмінно заговорить українською. В цілому ж можна говорити на різних мовах, проте знати мову країни, в якій живеш, необхідно кожному без винятку.

Нагадаємо, що відомий режисер назвав терміни примирення між Україною і Росією.

Як повідомляла Politeka, режисер Міндадзе пояснив істерику російських зірок навколо анексії Криму.



