Профессор КНУ имени Тараса Шевченко Петр Масляк раскритиковал людей, которые не хотят учить родной язык
Как передает Politeka.net, свое мнение он озвучил на страничке в Facebook.
"Почему все развитые государства мира для получения гражданства ввели экзамен на знание государственного языка? Почему самые развитые из них к нему добавили еще и экзамены на знание истории и географии своей страны. Почему? Нечего делать? Они чего не понимают, или наоборот?", - недоумевает профессор, но тут же находит объяснение.
"Все абсолютно просто. Человек, который не способен усвоить государственный язык страны, в которой живет или собирается в ней жить является деб**ьным. А де**лы нигде не нужны. Кроме, конечно, постсоветских стран. СССР в последние годы его существования, даже газета "Правда" называла "Страной дураков", дословно - "Страна дураков", - отметил он.
По его словам, "нормальные страны сейчас пытаются максимально отдалится от России".
"Московская речь именно и является инструментом дебилизации соседей. Для этого используется "пятая колонна" с ее лозунгом "для дураков", "а какая разница". А тем странам, которые успешно развиваются, например, Казахстан и Азербайджан, эта "разница" уже понятна настолько, что они идут на большие затраты, чтобы срочно заменить даже алфавит с московского на латинский", - считает профессор.
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Также он подчеркнул, что Закон о языках в данный момент нужен для Украины, и менять его не стоит.
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По его словам, Украина - еще совершенно молодая страна, к тому же свободная. Языковой вопрос существует лишь временно, в будущем страна непременно заговорит на украинском. В целом же говорить можно на разных языках, однако знать язык страны, в которой живешь, необходимо каждому без исключения.
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