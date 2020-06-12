Кабінет міністрів вирішив перейти до нових ослаблениям карантину в Україні з 15 червня

Як повідомляє Politeka.net, прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль розповів подробиці на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, уряд з 15 червня відкриє КПВВ в бік окупованого Криму та непідконтрольних районів донбассов. Особи, які в'їжджають з цих територій в Україну не зобов'язані проходити обсервацію. У той же час, людей можуть не пропустити, якщо вони відмовляться сидіти вдома на самоізоляції під контролем програми "Дія".

Відновити роботу також повинні пункти пропуску та контролю в аеропортах. Кабмін дозволив прилітати в Україну іноземцям, які не є громадянами країн з високим показником захворюваності або були в таких країнах за останні 14 днів.

Кабінет міністрів дозволив проводити экскурссии для груп не більше, ніж з 50 чоловік.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні можуть посилити. За його словами, уряд піде на такі заходи, якщо кількість хворих буде стримтельно збільшуватися в 10 областях. Досі в країні є регіони, які не перейшли до другого етапу ослаблення карантину через небезпечної ситуації.

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