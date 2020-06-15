Банкомат помилково видав жителю Закарпатської області 40 тисяч гривень
Про це українець розповів виданню "Мукачево", передає Politeka.net.
За словами Сергія, нещодавно йому знадобилося зняти з картки вісім тисяч гривень в місті Берегів. Банкомат повідомив про брак купюр, тому операцію довелося зробити двічі. Коли чоловік знімав другу порцію у розмірі чотирьох тисяч гривень, сталася несподіванка - замість зазначеної суми апарат видав одразу 40 тисяч - 40 купюр по одній тисячі гривень.
Житель Берегова не відразу усвідомив, що сталося, але потім Сергій схаменувся і вирішив повернути чужі кошти.
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"Спокуси привласнити гроші не було, одразу ж вирішив зателефонувати на гарячу лінію банку", - пояснив він.
Представники банку повідомили, що інцидент стався через помилки при поповнення банкомату, адже номінал в тисячу гривень ввели в Україні зовсім недавно, а співробітники могли просто помилитися. Компанія подякувала Сергія за порядність і своєчасне повернення грошей.
Раніше у НБУ розповіли, на що українцям варто звертати увагу при відкритті депозиту в банку. Так клієнтам нагадали, що автоматичне продовження строку депозиту можливе лише при згоді клієнта. Якщо такого бажання немає, українцям потрібно уважно читати договір.
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