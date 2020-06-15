Банкомат помилково видав жителю Закарпатської області 40 тисяч гривень

Про це українець розповів виданню "Мукачево", передає Politeka.net.

За словами Сергія, нещодавно йому знадобилося зняти з картки вісім тисяч гривень в місті Берегів. Банкомат повідомив про брак купюр, тому операцію довелося зробити двічі. Коли чоловік знімав другу порцію у розмірі чотирьох тисяч гривень, сталася несподіванка - замість зазначеної суми апарат видав одразу 40 тисяч - 40 купюр по одній тисячі гривень.

Житель Берегова не відразу усвідомив, що сталося, але потім Сергій схаменувся і вирішив повернути чужі кошти.

"Спокуси привласнити гроші не було, одразу ж вирішив зателефонувати на гарячу лінію банку", - пояснив він.

Представники банку повідомили, що інцидент стався через помилки при поповнення банкомату, адже номінал в тисячу гривень ввели в Україні зовсім недавно, а співробітники могли просто помилитися. Компанія подякувала Сергія за порядність і своєчасне повернення грошей.

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