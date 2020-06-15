Банкомат по ошибке выдал жителю Закарпатской области 40 тысяч гривен

Об этом украинец рассказал изданию "Мукачево", передает Politeka.net.

По словам Сергея, недавно ему понадобилось снять с карточки восемь тысяч гривен в городе Берегов. Банкомат сообщил о нехватке купюр, поэтому операцию пришлось совершить дважды. Когда мужчина снимал вторую порцию в размере четырех тысяч гривен, произошла неожиданность - вместо указанной суммы аппарат выдал сразу 40 тысяч - 40 купюр по одной тысяче гривен.

Житель Берегова не сразу осознал, что случилось, но потом Сергей опомнился и решил вернуть чужие средства.

"Соблазна присвоить деньги не было, сразу же решил позвонить на горячую линию банка", - объяснил он.

Представители банка сообщили, что инцидент произошел из-за ошибки при пополнения банкомата, ведь номинал в тысячу гривен ввели в Украине совсем недавно, а сотрудники могли просто ошибиться. Компания поблагодарила Сергея за порядочность и своевременный возврат денег.

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