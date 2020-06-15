Шоумен, співак і телеведучий Діма Коляденко зробив несподівану заяву про радянських мультиках і фільмах

Так, він вважає, що не потрібно забороняти радянські фільми і немає сенсу в перегляді календаря свят і пам'ятних дат.

Артист закликав в чаті з виданням "Главред" не чіпати старі радянські фільми і мультфільми, і не відмовлятися від святкування 8 березня.

"Скажу одразу – Боже збав! Якби я став президентом, це був би мій перший пункт: не чіпати свят – ні 8 березня (моє улюблене свято, коли чоловіки дарують жінкам квіти, і дівчата в цей день просто не можуть бути без квітів), ні Новий рік (Новий рік – це моє свято, Дід Мороз – це мій персонаж, мій улюблений Дід Мороз і Святий Миколай); не чіпати радянських мультиків – як це, навіщо, це ж добро, це наше дитинство", - поділився артист.

Коляденко вважає, що свята і фільми, пов'язані з його дитинством, це – святе, і вже краще вигадати щось нове, але не забороняти старе.

"Ні в якому разі все це чіпати не можна, тому що це – святе. Будь ласка, вигадайте щось своє, що хочете. Але це чіпати не можна. Я б взагалі все те, про що ви запитали, заніс в Червону книгу. Це святе!", - поділиться Коляденко.

Також раніше повідомлялося, що шоумен, співак і телеведучий Дмитро Коляденко обурився тим, що Росія змогла вторгнутися на територію України. За його словами, те, що відбувалося під час окупації Криму не вкладається в голові.

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