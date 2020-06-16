Поет Юрій Рибчинський висловив своє ставлення до окупованого Донбасу
Свої думки він озвучив в інтерв'ю українському журналісту Дмитро Гордон.
За його словами, раніше було важко уявити, що між Україною і РФ можливий якийсь конфлікт в майбутньому.
"Я родом з Радянського Союзу. Як і ти, і більшість з нас. Ми були в одній державі, в одній комунальній в'язниці жили, як кажуть. Блага і негаразди у нас були спільні. Я дружив з Віктором Черномирдіним. І як тільки розмова заходила про можливості конфлікту (між Росією і Україною - ред.), він говорив, що це божевілля, цього не може бути ніколи. Я вважаю, що кілька років тому 99% з нас теж так думали", - зазначив артист.
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Також він упевнений, що Україні не варто боротися за Донбас, якщо там не хочуть повернутися назад.
"Шкода втрачати Донбас, але якщо люди, які воюють на тій стороні, нас ненавидять, то силою милим не будеш. Навіщо жертвувати життями людей заради тих, які ніколи не стануть українцями? Для мене Україна там, де є українська мова, культура, пісня. Де живуть люди, нехай навіть розмовляють по-російськи, але є патріотами України. І від розміру території це не залежить. Це Росія може розбухати і вважати, що вона повинна бути великою, наче вагітна", - заключив він.
Раніше український письменник Василь Шкляр заявив, що не потрібно боротися за повернення Криму і Донбасу.
Донбас Шкляр теж вважає чужим для України. Він упевнений, що окуповані території Донецької і Луганської областей обходяться українцям занадто великою ціною.
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