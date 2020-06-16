Співачка Анастасія Приходько розкритикувала українських артистів, які виступають в РФ
Її слова щодо гастролерів в Росії приводить "Главком".
"Кожна публічна людина, незалежно від того, політик він або артист, повинен зробити вибір – саме тому, що він є публічним. Багато роблять з публічних людей кумирів для себе, у своїх міркуваннях спираються на їх думку, випливають їх переконанням. Не приховую, що в Росії я заробляла в п'ять-сім разів більше, ніж в Україні. Але гроші для мене ніколи не були пріоритетом", - зазначила співачка.
За її словами, артисти, які продовжують свої заробітки в РФ не турбуються про найголовніше.
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"Не все можна купити в цьому світі. Ті артисти, які зробили для себе вибір на користь грошей (гастролей у РФ - ред.), подають дуже поганий приклад своїм шанувальникам – продають Батьківщину за рублі і за ці ж рублі куплять собі квартиру в Україні. Але найстрашніше, про що вони, знову-таки, не замислюються, – що артистами вони стали завдяки українському народу", - вважає Приходько.
Також раніше повідомлялося, що лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зізнався, що не їздить в сусідню Росію, тому що для нього є речі важливіші, ніж заробітки і слава. Долі і життя людей, і від цього неможливо абстрагуватися, покриваючись меркантильними і особистими інтересами.
Крім того, він зазначив, що не може віддати свій паспорт в руки військовим людям, які підкоряються тим, хто стріляє по українцям.
Нагадаємо, що відомий режисер назвав терміни примирення між Україною і Росією.
Як повідомляла Politeka, режисер Міндадзе пояснив істерику російських зірок навколо анексії Криму.
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