Певица Анастасия Приходько раскритиковала украинских артистов, которые выступают в РФ
Ее слова по поводу гастролеров в России приводит "Главком".
"Каждый публичный человек, вне зависимости от того, политик он или артист, должен сделать выбор – именно потому, что он публичен. Многие делают из публичных людей кумиров для себя, в своих суждениях опираются на их мнение, следуют их убеждениям. Не скрываю, что в России я зарабатывала в пять-семь раз больше, чем в Украине. Но деньги для меня никогда не были приоритетом", - отметила певица.
По ее словам, артисты, которые продолжают свои заработки в РФ не беспокоятся о самом главном.
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"Не всё можно купить в этом мире. Те артисты, которые сделали для себя выбор в пользу денег (гастролей в РФ - ред.), подают очень плохой пример своим поклонникам – продают Родину за рубли и за эти же рубли купят себе квартиру в Украине. Но самое страшное, о чем они, опять-таки, не задумываются, – что артистами они стали благодаря украинскому народу", - считает Приходько.
Также ранее сообщалось, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк признался, что не ездит в соседнюю Россию, потому что для него есть вещи важнее, чем заработки и слава. Судьбы и жизни людей, и от этого невозможно абстрагироваться, покрываясь меркантильными и личными интересами.
Кроме того, он отметил, что не может отдать свой паспорт в руки военным людям, которые подчиняются тем, кто стреляет по украинцам.
Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.
Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма.
Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.