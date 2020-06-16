Певица Анастасия Приходько раскритиковала украинских артистов, которые выступают в РФ

Ее слова по поводу гастролеров в России приводит "Главком".

"Каждый публичный человек, вне зависимости от того, политик он или артист, должен сделать выбор – именно потому, что он публичен. Многие делают из публичных людей кумиров для себя, в своих суждениях опираются на их мнение, следуют их убеждениям. Не скрываю, что в России я зарабатывала в пять-семь раз больше, чем в Украине. Но деньги для меня никогда не были приоритетом", - отметила певица.

По ее словам, артисты, которые продолжают свои заработки в РФ не беспокоятся о самом главном.

"Не всё можно купить в этом мире. Те артисты, которые сделали для себя выбор в пользу денег (гастролей в РФ - ред.), подают очень плохой пример своим поклонникам – продают Родину за рубли и за эти же рубли купят себе квартиру в Украине. Но самое страшное, о чем они, опять-таки, не задумываются, – что артистами они стали благодаря украинскому народу", - считает Приходько.

Также ранее сообщалось, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк признался, что не ездит в соседнюю Россию, потому что для него есть вещи важнее, чем заработки и слава. Судьбы и жизни людей, и от этого невозможно абстрагироваться, покрываясь меркантильными и личными интересами.

Кроме того, он отметил, что не может отдать свой паспорт в руки военным людям, которые подчиняются тем, кто стреляет по украинцам.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма.

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