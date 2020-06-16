Українцям доведеться змиритися з нескінченними дощами і грозами

Невтішним прогнозом погоди поділилася на своїй сторінці в Фейсбук синоптик Наталка Діденко. Вона уточнила, що величезна волога повітряна маса влаштується на заході країни.

«Дощі, грози, дощі, грози і так - скільки око бачить», - попередила синоптик.

Вона уточнила, що 17 червня опади також вірогідні на півночі країни, а також локально в центральних областях.

Мешканці південних і східних регіонів можуть не боятися дощу. Опади з грозою можливі тільки вдень у Харківській області.

Вітер буде південно-східний, помірний, часом поривчастий.

Температура в середньому по країні досягне позначок +25…+30 градусів. У східних областях – до +32, на заході – від +22 до +27 градусів.

У Києві стоблики термометрів покажуть +26…+28 градусів.

Діденко також попередила, що у другій половині тижня в Україну прийде спека від +30 градусів і вище, проте вже в понеділок, 22 червня, можна чекати приходу рятівної прохолоди. Синоптик додала, що цим літом будь-який, навіть найбільш невеликий дощ може миттєво перерости в сильну зливу зі шквалом і навіть градом.

Також ми писали, що Одеса потрапила під вплив циклону «Октавія», який принесе в місто дощову погоду.

Як повідомили синоптики, опади прогнозуються всю тиждень, крім одного дня. Також після дощів буде визирати сонце.

Нагадаємо, синоптики попередили одеситів про погіршення погоди: "Дощ, шквали і не тільки".

Як повідомляла Politeka, погода жорстко запарить українців, синоптики дали точний прогноз: поза удару тільки три області.

Також Politeka писала, що погода вдарить по Україні грозами і градом, постраждають майже всі галузі: важливе попередження.