В Кабміні прийняли рішення про продовження карантину в Україні
"Враховуючи зростання кількості хворих, ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року", - зазначив він.
Таке рішення було прийнято у зв'язку зі збільшенням кількості хворих на вірус в країні.
Прем'єр запевняє, що зараз немає іншого способу боротися з поширенням зарази, і закликав українців "не розслаблятися і не відриватися від реальності".
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Така новина просто приголомшила українців: деякі вважають такі заходи перебором, але дехто і обурився безвідповідальністю співгромадян.
"Не дарма ж "захворіла" Олена Зеленська, тепер є привід продовжити "карнавал" все йде за планом, а ви дурні, у спеку носіть маски", "Так нас будуть тримати півтора року, у людей забрали нормальне життя", "Так носіть маски... Це краще, ніж сидіти вдома. Купіть пару багаторазових і періть милом", "Потрібно було на мітинги різні збиратися менше. Пороху пофіг карантин, а ви тепер сидіть", "То вже до кінця року! Чому тільки до липня??", - писали українці.
Нагадаємо, що Державна служба зайнятості повідомила, що кількість безробітних українців з 12 березня по 15 червня зросла на 154,97 тис. чол.
За минулий тиждень цей показник збільшився на 15,8 тис. безробітних у порівнянні з 23,7 тис. тижнем раніше.
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