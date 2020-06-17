А що ви скажете з приводу такого рішення влади?

В Кабміні прийняли рішення про продовження карантину в Україні

З відповідною заявою виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Враховуючи зростання кількості хворих, ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року", - зазначив він.

Таке рішення було прийнято у зв'язку зі збільшенням кількості хворих на вірус в країні.

Прем'єр запевняє, що зараз немає іншого способу боротися з поширенням зарази, і закликав українців "не розслаблятися і не відриватися від реальності".

Така новина просто приголомшила українців: деякі вважають такі заходи перебором, але дехто і обурився безвідповідальністю співгромадян.

"Не дарма ж "захворіла" Олена Зеленська, тепер є привід продовжити "карнавал" все йде за планом, а ви дурні, у спеку носіть маски", "Так нас будуть тримати півтора року, у людей забрали нормальне життя", "Так носіть маски... Це краще, ніж сидіти вдома. Купіть пару багаторазових і періть милом", "Потрібно було на мітинги різні збиратися менше. Пороху пофіг карантин, а ви тепер сидіть", "То вже до кінця року! Чому тільки до липня??", - писали українці.

Нагадаємо, що Державна служба зайнятості повідомила, що кількість безробітних українців з 12 березня по 15 червня зросла на 154,97 тис. чол.

За минулий тиждень цей показник збільшився на 15,8 тис. безробітних у порівнянні з 23,7 тис. тижнем раніше.

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