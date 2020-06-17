А что вы скажете по поводу такого решения властей?

В Кабмине приняли решение продлении карантина в Украине

С соответственным заявлением выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Учитывая рост количества больных, мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года", - отметил он.

Такое решения было принято в связи с увеличением количества заболевания на вирус в стране.

Премьер уверяет, что сейчас нет другого способа бороться с распространением заразы,и призвал украинцев "не расслабляться и не отрываться от реальности".

Такая новость просто ошеломила украинцев: некоторые посчитали такие меры перебором, но кое-кто и возмутился безответственностью сограждан.

"Не зря же "заболела" Елена Зеленская, теперь есть повод продлить "карнавал" все идет по плану, а вы дураки, носите в жару маски", "Так нас будут держать полтора года, у людей забрали нормальную жизнь", " Так носите маски... Это лучше, чем дома сидеть. Купите пару многоразовых и стирайте мылом", "Нужно было на митинги разные собираться меньше. Пороху пофиг карантин, а вы теперь сидите", "То уже к концу года! Почему только к июлю

??", - писали украинцы.

Напомним, что Государственная служба занятости сообщила, что количество безработных украинцев с 12 марта по 15 июня выросло на 154,97 тыс. чел.

За прошлую неделю этот показатель увеличился на 15,8 тыс. безработных по сравнению с 23,7 тыс. неделей ранее.

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