Стало відомо, як в Україні можуть припинити масштабні вирубки лісів

Про це заявив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований, пише Знай.

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На цьому тижні фотографії «лисих» Карпат репостили сотні користувачів Facebook. Незаконна вирубка лісів – давня проблема, над вирішенням якої працює вже не один склад уряду України.

В основному в політиці, в медіа і суспільстві говорять про лесорубів-браконьєрів. Однак у дійсності вони далеко не є головною причиною «облисіння» українських лісів.

Зрубати дерево – це дуже непроста справа, безпечно і правильно це зробити може тільки фахівець. Крім того, робота браконьєрів рідко залишається непоміченою лісниками, які охороняють територію і чують, як працює лісопильна техніка.

Найчастіше нелегальною вирубкою лісу промишляють лісові господарства, здійснюючи вирубку за відсутністю лісорубного квитка – спеціального документа, що дозволяє заготівлю деревини. Держекоінспекція нараховує штрафи за такі порушення і підраховує збитки від вирубки, однак ці рішення потім нерідко роками оскаржуються в судах і часто не на користь ДЕІ.

З 21 січня по 16 червня цього року Державна екологічна інспекція склала 1309 адмінпротоколів щодо незаконної вирубки лісу, нарахувавши понад 118 мільйонів гривень збитків. Лише приблизно 1,6 мільйона гривень збитків було стягнуто. Браконьєри не здатні здійснити такі масштабні вирубки непоміченими. Швидше за все, це відбувається «під прикриттям» лісгоспів.

Саме тому одним з перших моїх доручень на посаду голови ДЕІ – комплексну перевірку лісових господарств територіальними органами ДЕІ на предмет нелегальних рубок та порушення природоохоронного законодавства. Зокрема, важливо звірити реальний обсяг рубок з тим, який вказано в документації.

Впевнений, що тільки за рахунок жорсткого контролю зможемо припинити збезлісення в Україні.