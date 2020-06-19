Стало известно, как в Украине могут прекратить масштабные вырубки лесов

Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный, пишет Знай.

Далее приводим текст автора без комментариев и правок:

На этой неделе фотографии «лысых» Карпат репостили сотни пользователей Facebook. Незаконная вырубка лесов – давняя проблема, над решением которой работает уже не один состав правительства Украины.

В основном в политике, медиа и обществе говорят о лесорубах-браконьерах. Однако в действительности они далеко не главная причина «облысения» украинских лесов.

Срубить дерево – это очень непростое дело, безопасно и правильно это сделать может только специалист. Кроме того, работа браконьеров редко остается незамеченной лесниками, которые охраняют территорию и слышат, как работает лесопильная техника.

Чаще всего нелегальной вырубкой леса промышляют лесные хозяйства, осуществляя вырубку за отсутствием лесорубочного билета – специального документа, разрешающего заготовку древесины. Госэкоинспекция начисляет штрафы за такие нарушения и подсчитывает убытки от вырубки, однако эти решения потом нередко годами оспариваются в судах и часто не на пользу ГЭИ.

С 21 января по 16 июня этого года Государственная экологическая инспекция составила 1309 админпротоколов в отношении незаконной вырубки леса, насчитав более 118 миллионов гривен убытков. Лишь примерно 1,6 миллиона гривен ущерба было взыскано. Браконьеры не способны осуществить такие масштабные вырубки незамеченными. Скорее всего, это происходит «под прикрытием» лесхозов.

Именно поэтому одним из первых моих поручений на должность председателя ГЭИ – комплексная проверка лесных хозяйств территориальными органами ГЭИ на предмет нелегальных рубок и нарушения природоохранного законодательства. В частности, важно сверить реальный объем рубок с тем, который указан в документации.

Уверен, что только за счет жесткого контроля сможем прекратить обезлесения в Украине.