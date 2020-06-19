У суботу, 20 червня, у більшості регіонів України пройдуть дождитому краще не виходьте з дому без парасольки

Прогноз погоди повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що можливі грози, разом з якими можуть нагрянути зливи, шквали і навіть град.

Суха погода очікується лише на сході України.

Що стосується температури повітря, субота та неділю 20-21 червня будуть спекотними.

протягом дня +26 +31 градус, на сході до +33, на Заході +24 +28 градусів.

У Києві завтра місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря 28 + 30 градусів.

Синоптик попередила, що насичене вологою повітря при високій температурі дуже люблять комарі. Тому тим, хто збирається проводити вихідні на природі, потрібно враховувати цей момент.

Невеликого зниження температури можна чекати на наступному тижні, але варто розуміти, що істотним воно не буде.

Нагадаємо, ураган обрушився на Київ, кадри руйнувань: "люди опинилися в пастці".

Як повідомляла Politeka, літо вирішило остаточно засмутити українців: будуть град і шквали.

Також Politeka писала, що наслідки повені в Одеській області показали на відео: "Як після бомбардування".