В субботу, 20 июня, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, поэтому лучше не выходите из дома без зонта

Прогноз погоды сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что возможны и грозы, вместе с которыми могут нагрянуть ливни, шквалы и даже град.

Сухая погода ожидается только на востоке Украины.

Что касается температуры воздуха, то суббота и воскресенье 20-21 июня будут жаркими.

В течение дня +26 +31 градус, на востоке до +33, на Западе +24 +28 градусов.

В Киеве завтра местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха 28 + 30 градусов.

Синоптик предупредила, что насыщенный влагой воздух при высокой температуре очень любят комары. Поэтому тем, кто собирается проводить выходные на природе, нужно учитывать этот момент.

Небольшого снижения температуры можно ждать на следующей неделе, но стоит понимать, что существенным оно не будет.

Напомним, ураган обрушился на Киев, кадры разрушений: "люди оказались в ловушке".

Как сообщала Politeka, лето решило окончательно расстроить украинцев: будут град и шквалы.

Также Politeka писала, что последствия наводнения в Одесской области показали на видео: "Как после бомбежки".