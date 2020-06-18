Из-за ужесточения карантина в Украине ввели новые ограничения
Усилить карантинные меры решили в Закарпатской области из-за скачка числа заболевших китайским вирусом. Об этом объявил в своем Фейсбук глава местной ОГА Алексей Петров.
Так, он уточнил, что антирекорды по числу зараженных фиксируются в регионе уже несколько дней подряд. За последнюю неделю коэффициент зараженных на 100 тысяч населения составил 32,07 при том, что для ослабления карантина необходим показатель, не превышающий 12.
В связи с такой ситуацией специальная комиссия решила ввести дополнительные ограничения в области. Так, до улучшения эпидемической ситуации в регионе будет запрещено:
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- проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек. Исключение составляют мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, сборы спортсменов национальных команд Украины;
- проводить свадебные мероприятия с участием более 10 человек;
- проводить поминки и ритуальные мероприятия с участием более 10 человек в помещениях и 20 человек на открытом воздухе;
- осуществлять межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.
Также будет запрещена работа дошкольных учреждений, спортзалов, бассейнов, спа-зон, ресторанов, кафе и других заведений питаний в закрытых помещениях.
При этом некоторые введенные ранее ослабления карантинных мер остались в силе. Так, в регионе разрешили:
- работу отелей;
- перевозки пассажиров общественным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении, при условии, что пассажиров будет не больше, чем мест для сидения;
- железнодорожные перевозки;
- посещение учебных групповых занятий группами не более 10 человек.
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