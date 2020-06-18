Из-за ужесточения карантина в Украине ввели новые ограничения

Усилить карантинные меры решили в Закарпатской области из-за скачка числа заболевших китайским вирусом. Об этом объявил в своем Фейсбук глава местной ОГА Алексей Петров.

Так, он уточнил, что антирекорды по числу зараженных фиксируются в регионе уже несколько дней подряд. За последнюю неделю коэффициент зараженных на 100 тысяч населения составил 32,07 при том, что для ослабления карантина необходим показатель, не превышающий 12.

В связи с такой ситуацией специальная комиссия решила ввести дополнительные ограничения в области. Так, до улучшения эпидемической ситуации в регионе будет запрещено:

проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек. Исключение составляют мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, сборы спортсменов национальных команд Украины;

проводить свадебные мероприятия с участием более 10 человек;

проводить поминки и ритуальные мероприятия с участием более 10 человек в помещениях и 20 человек на открытом воздухе;

осуществлять межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Также будет запрещена работа дошкольных учреждений, спортзалов, бассейнов, спа-зон, ресторанов, кафе и других заведений питаний в закрытых помещениях.

При этом некоторые введенные ранее ослабления карантинных мер остались в силе. Так, в регионе разрешили:

работу отелей;

перевозки пассажиров общественным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении, при условии, что пассажиров будет не больше, чем мест для сидения;

железнодорожные перевозки;

посещение учебных групповых занятий группами не более 10 человек.

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