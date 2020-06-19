В Минздраве объяснили все нюансы относительно ношения масок и перчаток во время карантина

Об этом рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в программе "Право на владу".

Так, на улице маску носить не нужно (если вы одни или с семьей), но заходя в помещение, где много людей, ее нужно обязательно надевать.

"Мы не говорим про ношение масок на улице. Да, на улице мы сегодня можем ходить без маски. Заходя в общественные здания, мы должны надевать маску на лицо, которая прикрывает рот и нос", - заявил Ляшко.

Ляшко уже подчеркивал,что ношение маски только на рту - это неэффективное средство, это уже потенциальный источник инфицирования.

А вот вместо перчаток главный санитарный врач порекомендовал часто мыть руки с мылом или же обрабатывать их антисептиком.

Отметим, в Украине количество заболевших китайским вирусом резко возрастает с каждым днем. Так, 19 июня стало известно о новом антирекорде. За минувшие сутки в Украине зафиксирован 921 случай инфицирования.

Общее количество подтвержденных случаев заражения вирусом возросло до 34 984. За минувшие сутки от инфекции умерли 19 человек, общее число летальных исходов возросло до 985.

Выздоровели 586 пациентов за минувшие сутки, всего с начала эпидемии - 16 033.

Больше всего зараженных в Киеве - 4176, а также в Черновицкой (4211), Львовской (3540) и Ровенской областях (2693).

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