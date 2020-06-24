На Заході України через сильні опади різко піднялася вода

Як передає Politeka.net відомо, що в Тисі, на Рахівщині підтоплено 70 домогосподарств, перекриті автошляхи близько чотирьох населених пунктів.

Місцеві мешканці діляться в мережі фото і відео того що відбувається.

Ланчин 23.06.2020 ( Lanchyn, Ivano-Frankivs'Ka Oblast', Ukraine ) відео: Василь Яремин Вподобай Карп Дмитрий (Karp Dmitriy) Gepostet von Karp Dmitriy am Dienstag, 23. Juni 2020

На деяких знімках видно, що величезна кількість сміття прибула разом з водою.

"Разом з водою повені, гори віддали людині сміття. Візьми своє. Природі чуже не треба", - пишуть українці.

Карпати. Річка Чорний Черемош. Реакція природи на знищення різноманітними покидьками українських лісів… P. S. Першого кого треба притягнути до відповідальності за незаконну вирубку лісів – це Міністра внутрішніх справ Авакова, який несе відповідальність за "кришування" цього жахливого злочину. Закликаю Вас підписати мою петицію про відставку вічно «тимчасового» Міністра Авакова, який вже 7-й рік дуже активно «бореться» з незаконною вирубкою лісів: https://petition.president.gov.ua/petition/98702 #Карпати #ліс #Черемош #вирубка_лісу #гетьАвакова Gepostet von Юрій Левченко am Dienstag, 23. Juni 2020

"Шкода людей, помста природи за вирубані ліси....", "Природа жартувати не любить,помста за бурштин,ліс і т. д.", "Скільки горя принесла вода людям.Природа мстить", "Господи Боже, допоможи", - коментують відео користувачі мережі.

Нагадаємо, велика повінь накрила захід України відповідні кадри опублікувала Наталка Макогон на своїй сторінці в Facebook.



"Поки в Києві наслідки сильних злив особливої шкоди, на щастя, не зробили. Тим часом на Прикарпатті і Буковині - біда. Колишній струмок = стихійна річка. Висока вода зносить все, що їй трапляється. А там де скажений потік могли затримати лісу, їх давно немає", - підписала вона свій пост.

На кадрах видно, що стихія зносить все на своєму шляху. Місцеві жителі у відчаї намагаються врятувати хоч щось зі своїх пожитків.

Через повені в Івано-Франківській та Чернівецькій областях наведені надзвичайні заходи безпеки і оголошено другий помаранчевий рівень небезпеки.

Нагадаємо, що Україна заростає грибами: кошика ломляться від білих - такого врожаю не було давно, кадри.

Як повідомляла Politeka, наслідки повені в Одеській області показали на відео: "Як після бомбардування".

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