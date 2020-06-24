Раніше все було по-справжньому

Українці згадали старі сільські весілля - без пафосу, лімузинів і ресторанів

Коли в будинок, де має бути весілля з усіх куточків села протягом двох тижнів стікаються люди з "даниною" – курка, яйця, сметана.

У посадці вже намічена сосна, з гілок якої будуть зроблені весільні ворота за чітко обумовлену плату – три літри самогону.

На намет у всіх сусідів забрано капи і клейонки, звозяться столи та лавки.

Список із 250 осіб чітко перебраний, пам'ятається хто кого просив і хто до кого йшов.

Тирсою з пилорами посипаний двір, музиканти налаштовують свої гітари, перші акорди, село нашорошилось.

А далі танці, пісні, жарти, усмішки, другий стіл, і бігають щасливі діти.

Раніше ми писали, що племінниця української співачки Софії Ротару Соня Кей показала шанувальникам, як відзначала своє весілля з відомим хокеїстом.

Кілька днів тому молода співачка Соня Кей – племінниця відомої співачки Софії Ротару вийшла заміж. Новиною про знаменну подію артистка поділилася в Instagram, вперше показавши чоловіка-хокеїста. У слід за зіркою багато ЗМІ представили стильні весільні фото знаменитості,

Як з'ясувалося, обранцем дівчини став хокеїст збірної України Олег Петров, якого вона приховувала від публіки все це час. До самої церемонії дівчина не показувала коханого.

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