Раньше все было по-настоящему

Украинцы вспомнили старые сельские свадьбы - без пафоса, лимузинов и ресторанов

Когда в дом, где должна быть свадьба из всех уголков села в течение двух недель стекаются люди с "данью" – курица, яйца, сметана.

В посадке уже намечена сосна, с ветвей которой будут сделаны свадебные ворота за четко оговоренную плату – три литра самогона.

На палатку у всех соседей забрано капы и клеенки, свозятся столы и скамейки.

Список из 250 человек четко перебран, помнится кто кого просил и кто к кому шел.

Опилками с пилорамы посыпанн двор, музыканты настраивают свои гитары, первые аккорды, село нашорошилось.

А дальше танцы, песни, шутки, улыбки, второй стол, и бегают счастливые дети.

Ранее мы писали, что племянница украинской певицы Софии Ротару Соня Кей показала поклонникам, как отмечала свою свадьбу с известным хоккеистом.

Несколько дней назад молодая артистка Соня Кей – племянница известной певицы Софии Ротару вышла замуж. Новостью о знаменательном событии артистка поделилась в Инстаграм, впервые показав мужа-хоккеиста. В след за звездой многие СМИ представили стильные свадебные фото знаменитости,

Как выяснилось, избранником девушки стал хоккеист сборной Украины Олег Петров, которого она скрывала от публики все это время. До самой церемонии девушка не показывала возлюбленного.

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