На Калинівському ринку у Чернівцях, який добряче підтопило, чоловік руками зловив величезного коропа в калюжі води
Як передає Politeka.net в Інстаграмі місцеві жителі опублікували фото і відео несподіваного улову.
На відео можна побачити, як чоловік спочатку глушить рибу палицею, а потім бере в руки (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).
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Очевидці припустили, що короп важить не менше 10 кг.
"Скоро припливуть акули", "Яка юшка була смачна", "За покупками приплила", "Оце улов , навечерю жарина риба", "Без маски", - пишуть в коментарях.
Крім того, деякі користувачі мережі обурилися вчинком чоловіка, і зажадали , щоб він відпустив свій улов.
"Відпустіть бідолаху в озеро!", "Дикуни відпустіть рибу", "Відпустити треба", "Шкода рибку".
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Місцеві мешканці діляться в мережі фото і відео того що відбувається.
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