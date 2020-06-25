Ось так!

На Калинівському ринку у Чернівцях, який добряче підтопило, чоловік руками зловив величезного коропа в калюжі води

Як передає Politeka.net в Інстаграмі місцеві жителі опублікували фото і відео несподіваного улову.

На відео можна побачити, як чоловік спочатку глушить рибу палицею, а потім бере в руки (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Очевидці припустили, що короп важить не менше 10 кг.

"Скоро припливуть акули", "Яка юшка була смачна", "За покупками приплила", "Оце улов , навечерю жарина риба", "Без маски", - пишуть в коментарях.

Крім того, деякі користувачі мережі обурилися вчинком чоловіка, і зажадали , щоб він відпустив свій улов.

"Відпустіть бідолаху в озеро!", "Дикуни відпустіть рибу", "Відпустити треба", "Шкода рибку".

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Місцеві мешканці діляться в мережі фото і відео того що відбувається.

На деяких знімках видно, що величезна кількість сміття прибуло разом з водою.

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