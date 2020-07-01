Украинцы должны быть готовы к нескольким магнитным бурям в июле

Как передает Politeka.net, об этом информирует Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По информации специалистов, магнитные бури в июле доставят массу хлопот метеочувствительным людям.

Известно, что во втором месяце лета ожидается несколько сильных геоштормов, которые будут идти один за другим.

Первая серьезная вспышка на Солнце ожидается уже 4 июля. И после нее еще будут две вспышки - 6 и 7 июля. Таким образом, как сообщают специалисты, магнитосфера будет возбужденной с 4 по 7 июля.

Сама магнитная буря не будет мощной, но из-за продолжительности она отразится на самочувствии некоторых людей.

Серьезные магнитные колебания, как рассказывают ученые, еще ожидаются 30 и 31 июля.

Проблемы со здоровьем в эти дни могут возникнуть у метеозависимых, а также у людей, имеющих проблемы с сердцем, давлением и другими сердечно-сосудистыми недугами.

"Боли в сердце, повышение или понижение артериального давления. Изменение настроения, появление головной боли, а также ощущение пульсации в висках. Это состояние, когда пациент сам не может объяснить, что с ним происходит", - предупредил врач Виктор Сидоренко в эфире украинского канала.

В такие дни специалисты рекомендуют украинцам отказаться от спиртного, жирной/острой пищи и кофе. В рационе должны преобладать овощи, фрукты, и необходимо придерживаться особого питьевого режима.

В дни метеоштормов ученые также советуют высыпаться, избегать стрессов и лишних физических нагрузок. А людям с хроническими болезнями лучше обратиться за консультацией к своему семейному врачу и держать под руками необходимые лекарства.

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