На Запоріжжі з'явилися козаки з російськими зв'язками
Так, в Мелітополі відкрили канцелярію Мелітопольського куреня "Запорізького війська низового" з участю "верховного отамана" Олександра Панченка, який має медаль "10 років союзу козаків Росії".
Obozrevatel повідомляє, козаки мають намір займатися вихованням молоді.
"Ми готуємо формування, яке в якості "народної поліції" буде здійснювати охорону громадського порядку. Такі функції ми виконували і раніше: виїжджали в Крим, Почаїв, Київ, в Мелітополі охороняли громадський порядок на багатьох заходах. Сьогодні ведемо переговори з головою Новенского сільради, Бердянської погранзаставой", – сказав "отаман" Мелітопольського куреня "Запорізького війська низового" Ігор Лисенко.
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Він заявив, що козаки нібито будуть патрулюватимуть місто і села, а також вони мають право проводити затримання і складати адміністративні протоколи.
"В місті ми можемо охороняти громадський порядок спільно з співробітниками поліції, а в селах – самостійно. І непокору "козакам" прирівнюється до непокори поліцейському", – зазначив Лисенко.
Крім того, ми писали, що в Одесі затримали злочинну групу, яка підозрюється у телефонному шахрайстві
Про це стало відомо з повідомлення прес-служби прокуратури Одеської області.
Встановлено, що троє чоловіків через відкриті дані з різних сайтів і інших джерел миониторили і обробляли відома жителів Одеси похилого віку. Таким чином вони отримували особисту інформацію про майбутніх жертв.
Після чого злочинці встановлювали контакт з потерпілим, представлялися співробітниками поліції Одеси, якими нібито затриманий за вчинення кримінального злочину член сім'ї потерпілого і пропонували надати грошову винагороду в від 1000 до 5000 доларів за непритягнення його до кримінальної відповідальності.
У разі отримання згоди від потерпілих на передачу грошей, один із членів угруповання, якому була відведена роль «помічника», прибував з місцем проживання потерпілого і, представляючись помічником співробітника поліції, отримував попередньо узгоджене грошову винагороду.
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