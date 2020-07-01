На Запоріжжі з'явилися козаки з російськими зв'язками

Так, в Мелітополі відкрили канцелярію Мелітопольського куреня "Запорізького війська низового" з участю "верховного отамана" Олександра Панченка, який має медаль "10 років союзу козаків Росії".

Obozrevatel повідомляє, козаки мають намір займатися вихованням молоді.

"Ми готуємо формування, яке в якості "народної поліції" буде здійснювати охорону громадського порядку. Такі функції ми виконували і раніше: виїжджали в Крим, Почаїв, Київ, в Мелітополі охороняли громадський порядок на багатьох заходах. Сьогодні ведемо переговори з головою Новенского сільради, Бердянської погранзаставой", – сказав "отаман" Мелітопольського куреня "Запорізького війська низового" Ігор Лисенко.

Він заявив, що козаки нібито будуть патрулюватимуть місто і села, а також вони мають право проводити затримання і складати адміністративні протоколи.

"В місті ми можемо охороняти громадський порядок спільно з співробітниками поліції, а в селах – самостійно. І непокору "козакам" прирівнюється до непокори поліцейському", – зазначив Лисенко.

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Про це стало відомо з повідомлення прес-служби прокуратури Одеської області.

Встановлено, що троє чоловіків через відкриті дані з різних сайтів і інших джерел миониторили і обробляли відома жителів Одеси похилого віку. Таким чином вони отримували особисту інформацію про майбутніх жертв.

Після чого злочинці встановлювали контакт з потерпілим, представлялися співробітниками поліції Одеси, якими нібито затриманий за вчинення кримінального злочину член сім'ї потерпілого і пропонували надати грошову винагороду в від 1000 до 5000 доларів за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

У разі отримання згоди від потерпілих на передачу грошей, один із членів угруповання, якому була відведена роль «помічника», прибував з місцем проживання потерпілого і, представляючись помічником співробітника поліції, отримував попередньо узгоджене грошову винагороду.

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