На Запорожье появились казаки с российскими связями

Так, в Мелитополе открыли канцелярию Мелитопольского куреня "Запорожского войска низового" с участием "верховного атамана" Александра Панченко, который имеет медаль "10 лет союзу казаков России".

Obozrevatel сообщает, казаки намерены заниматься воспитанием молодежи.

"Мы готовим формирование, которое в качестве "народной полиции" будет осуществлять охрану общественного порядка. Такие функции мы выполняли и ранее: выезжали в Крым, Почаев, Киев, в Мелитополе охраняли общественный порядок на многих мероприятиях. Сегодня ведем переговоры с председателем Новенского сельсовета, Бердянской погранзаставой", – сказал "атаман" Мелитопольского куреня "Запорожского войска низового" Игорь Лысенко.

Он заявил, что казаки якобы будут патрулировать город и села, а также они имеют право проводить задержание и составлять административные протоколы.

"В городе мы можем охранять общественный порядок совместно с сотрудниками полиции, а в селах – самостоятельно. И неповиновение "казакам" приравнивается к неповиновению полицейскому", – отметил Лысенко.

Кроме того, мы писали, что в Одессе задержали преступную группу, которая подозревается в телефонном мошенничестве

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Одесской области.

Установлено, что трое мужчин через открытые данные из различных сайтов и других источников миониторили и обрабатывали сведения жителей Одессы пожилого возраста. Таким образом они получали личную информацию о будущих жертв.

После чего преступники устанавливали контакт с потерпевшим, представлялись сотрудниками полиции Одессы, которыми якобы задержан за совершение уголовного преступления член семьи потерпевшего и предлагали предоставить денежное вознаграждение в размере от 1000 до 5000 долларов за непривлечение его к уголовной ответственности.

В случае получения согласия от пострадавших на передачу денег, один из членов группировки, которому была отведена роль «помощника», прибывал по месту жительства потерпевшего и, представляясь помощником сотрудника полиции, получал предварительно согласованное денежное вознаграждение.

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