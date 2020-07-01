Українські воїни знищили позиції бойовиків завдяки інформації, озвученій терористом Олександром Ходаковським
Про це стало відомо з Фейсбуку 54-ї ОМБр, передає Politeka.net (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Як стало відомо, бійці розгромили позиції терористів вогнем. В результаті успішної атаки було ліквідовано чотирьох ворогів. Ще три бойовики були важко поранені. Відео атаки було знято за допомогою безпілотника.
У прес-службі 54-ї ОМБр зазначили, що ця позиція батальйону «Восток», створеного раніше бойовиком Ходаковським, створювала проблеми українським бійцям. Часто звідти прилітало і по мирному населенню. Розвідники з'ясували, де знаходиться ця позиція, після чого було прийнято рішення її знищити. У військових підкреслили, що вогневий удар був нанесений по терористах у відповідь на їх обстріл.
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«Хочемо подякувати Саші "Ходаку" і медіаресурсам окупаційної влади за такі сюжети на позиціях "Востоку"», - заявили в прес-службі, натякаючи, що саме завдяки цим репортажам вдалося встановити розташування позицій.
В коментарях українських вояків почали вітати з перемогою.
«Хороша робота», «Точність вражає. Молодці», «Так тримати! Хоч якийсь позитив», «Не зупинятися, і розширюватися», - пишуть користувачі мережі.
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