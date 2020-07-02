ВСУ знищили систему відеоспостереження, яка була встановлена на Донбасі окупантами
Кадри знищення опублікувала прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила в Facebook, передає Politeka.net.
Так, наше защитники здійснили точний постріл.
Камеру і антену терористи встановили на опорі лінії електропередач в районі Світлодарской дуги.
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Камера дозволяла окупантам супроводжувати диверсійно-розвідувальні групи, які нещодавно активізували діяльність, а також здійснювати коригування вогню артилерії.
Раніше ми писали, що місцеві жителі Шепетівки (Хмельницька область), не хочуть, щоб військова техніка проїжджала по вулицях міста.
Про повстання місцевих жителів у своєму Facebook розповів користувач Олександр Ядаменко.
Інцидент стався вчора, 30 червня, в Шепетівці, де розташований військовий полігон.
Так, мешканці населеного пункту перекрили дорогу, щоб БМП не могли проїхати вулицями міста.
За словами Ядаменко, у місті також розташований ДП "Шепетівський ремонтний завод", на якому ремонтують військову техніку. Звідти її відправляють на передову, але спершу вона проходить перевірку на місцевому полігоні.
Раніше шлях з заводу на полігон лежав через територію м'ясокомбінату, але власник підприємства заборонила їм проїзд. Тому військові змушені гнати техніку через вулиці міста, що не сподобалося місцевим жителям. У підсумку, вони перекрили дорогу легковим автомобілем.
Нагадаємо, окупанти влаштували знущання над людьми на блокпостах, є жертви.
Як повідомляла Politeka, скандальний Прилепін видав плани бойовиків на Україну.
Також Politeka писала, що бойовики придумали нове знущання для жителів Донбасу.