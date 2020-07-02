ВСУ знищили систему відеоспостереження, яка була встановлена на Донбасі окупантами

Кадри знищення опублікувала прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила в Facebook, передає Politeka.net.

Так, наше защитники здійснили точний постріл.

Камеру і антену терористи встановили на опорі лінії електропередач в районі Світлодарской дуги.

Камера дозволяла окупантам супроводжувати диверсійно-розвідувальні групи, які нещодавно активізували діяльність, а також здійснювати коригування вогню артилерії.

24 ОМБр знищила ворожу дороговартісну систему відеоспостереження Бійці 24 ОМБр ювелірним пострілом ПТКР знищили дороговартісну систему відеоспостереження, яка дозволяла окупантам вести прицільний артилерійський вогонь по українських військових, а також здійснювати супровід диверсійно-розвідувальних груп, що останнім часом активізувались по всій Світлодарській дузі. Як саме це було - дивіться на відео! Репост вітається! Слава Україні! Gepostet von 24 ОМБр імені короля Данила, прес-служба am Mittwoch, 1. Juli 2020

Раніше ми писали, що місцеві жителі Шепетівки (Хмельницька область), не хочуть, щоб військова техніка проїжджала по вулицях міста.

Про повстання місцевих жителів у своєму Facebook розповів користувач Олександр Ядаменко.

Інцидент стався вчора, 30 червня, в Шепетівці, де розташований військовий полігон.

Так, мешканці населеного пункту перекрили дорогу, щоб БМП не могли проїхати вулицями міста.

За словами Ядаменко, у місті також розташований ДП "Шепетівський ремонтний завод", на якому ремонтують військову техніку. Звідти її відправляють на передову, але спершу вона проходить перевірку на місцевому полігоні.

Раніше шлях з заводу на полігон лежав через територію м'ясокомбінату, але власник підприємства заборонила їм проїзд. Тому військові змушені гнати техніку через вулиці міста, що не сподобалося місцевим жителям. У підсумку, вони перекрили дорогу легковим автомобілем.

Нагадаємо, окупанти влаштували знущання над людьми на блокпостах, є жертви.

Як повідомляла Politeka, скандальний Прилепін видав плани бойовиків на Україну.

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