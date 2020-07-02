ВСУ уничтожили систему видеонаблюдения, установленную на Донбассе оккупантами

Кадры уничтожения опубликовала пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook, передает Politeka.net.

Так, наше защитникисовершили точный выстрел.

Камеру и антенну террористы установили на опоре линии электропередач в районе Светлодарской дуги.

Камера позволяла оккупантам сопровождать диверсионно-разведывательные группы, которые недавно активизировали деятельность, а также осуществлять корректировку огня артиллерии.

24 ОМБр знищила ворожу дороговартісну систему відеоспостереження Бійці 24 ОМБр ювелірним пострілом ПТКР знищили дороговартісну систему відеоспостереження, яка дозволяла окупантам вести прицільний артилерійський вогонь по українських військових, а також здійснювати супровід диверсійно-розвідувальних груп, що останнім часом активізувались по всій Світлодарській дузі. Як саме це було - дивіться на відео! Репост вітається! Слава Україні! Gepostet von 24 ОМБр імені короля Данила, прес-служба am Mittwoch, 1. Juli 2020

Ранее мы писали, что местные жители Шепетовки (Хмельницкая область), не хотят, чтобы военная техника проезжала по улицам города.

О восстании местных жителей в своем Facebook рассказал пользователь Александр Ядаменко.

Инцидент произошел вчера, 30 июня, в Шепетовке, где расположен военный полигон.

Так, жители населенного пункта перекрыли дорогу, чтобы БМП не могли проехать по улицам города.

По словам Ядаменко, в городе также расположен ГП "Шепетовский ремонтный завод", на котором ремонтируют военную технику. Оттуда ее отправляют на передовую, но сперва она проходит проверку на местном полигоне.

Раньше путь с завода на полигон лежал через территорию мясокомбината, но владелец предприятия запретила им проезд. Поэтому военные вынуждены гнать технику через улицы города, что не понравилось местным жителям. В итоге, они перекрыли дорогу легковым автомобилем.

Напомним, оккупанты устроили издевательства над людьми на блокпостах, есть жертвы.

Как сообщала Politeka, скандальный Прилепин выдал планы боевиков на Украину.

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