Львів'янка вже 5-й день сидить вдома з діагнозом ГРЗ

Українка розповіла, як лікують від китайського вірусу у Львові

Своєю історією львів'янка поділилася у Фейсбуці, передає, Politeka.net.

Думка автора опублікована без змін синтаксис і орфографія збережена.

"Хочу розповісти вам, як у нас у Львові виявляють хворих Covid 19.

Я працюю лікарем швидкої допомоги.

Увечері, після чергування у мене піднялася температура, з'явився кашель,загальна слабкість.

Вранці я подзвонила до сімейного лікаря,щоб відкрити лікарняний лист і зробити тест ПЛР. Лікарняний мені відкрили, а от на рахунок ПЛР тесту було відмовлено, у зв'язку’язку з тим,що немає матеріалу для забору тесту,і невідомо коли буде, а ІФА - тестування в нашій поліклініці не проводиться, хоча медикам, як обіцяє влада,повинна проводитися 14 днів.

Зателефонувавши до Н.Поважук ,яка у нас в організації відповідає за виявлення Covid,я отримала відповідь,що нічим мені допомогти не можуть

5й день хвороби,я сиджу вдома з діагнозом ГРЗ.

Чоловік також працює на швидкій допомозі,на виїзній бригаді,лікарняний йому відкрити не можуть,тому що він здоровий і офіційно не має контакту з ковідним хворим,змушений виходити на роботу,їздити на виклики.

Сумно…Всі заяви нашого керівництва про безкоштовне тестування та КТ діагностику медиків,які допомагаючи іншим,захворіли самі,на моєму досвіді виявилися мильною бульбашкою.Всі свої проблеми повинен вирішувати сам і за власні кошти.Хоча мало б бути зовсім інакше", – написала Ірина.

До слова, у зв'язку зі стрімким зростанням зараження вірусом з Китаю президент України Володимир Зеленський зібрав розширене серекторное засідання

Крім представників правоохоронних органів і членів Кабміну, в ньому взяли участь голови ХОДА та мери міст.

Кількість нових випадків зараження зараз фіксується на рівні 900-1000 випадків у добу порівняно з 300-400 в травні. Крім того, в три рази збільшилася кількість тих, кого госпіталізують.

За словами глави Моз Максима Степанова, основна причина такого стану справ – нехтування правилами карантину: переповнений транспорт, ігнорування масок, недотримання соціальної дистанції.

Нагадаємо, з'явилися вражаючі кадри з пляжів Одеси.

Як повідомляла Politeka, карантин офіційно посилили в Київській області.

Також Politeka писала, що у Харкові поліція влаштувала облаву на порушників карантину.